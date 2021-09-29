بيروت - ناجي شربل



تصل بعثة منتخب لبنان إلى الدوحة السبت المقبل لخوض مباراة أمام العراق في 7 أكتوبر، ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولي من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وجديد التشكيلة اللبنانية استدعاء المدير الفني التشيكي ايفان هاسيك مهاجم شباب الساحل فضل عنتر، بعد تسجيل الأخير 7 أهداف في مباراتين بالدوري، 3 أمام الصفاء و4 في شباك طرابلس، وان لم تحسم مشاركته أساسيا في التشكيلة التي ستخوض المباراة أمام «أسود الرافدين».



ومن المقرر أن تنطلق التدريبات اللبنانية في العاصمة القطرية، حيث ينتظر اكتمال البعثة باللاعبين المحترفين في الخارج، علما أن منتخب «الأرز» يفتقد مهاجم العهد هلال الحلوة وزميله المدافع نور منصور، بعد إصابتهما في مباراتي المحرق في كأس الاتحاد الآسيوي وسبورتنغ في الدوري اللبناني على التوالي.



ويملك لبنان نقطة في التصفيات تماما كالعراق، إذ تعادل كل من المنتخبين في المرحلة الأولي (لبنان مع الإمارات والعراق مع كوريا الجنوبية سلبا)، فيما خسرا بالمرحلة الثانية (لبنان أمام كوريا الجنوبية بهدف والعراق بنتيجة ثقيلة أمام إيران).



ومن الدوحة يتوجه المنتخب اللبناني إلى العاصمة الأردنية عمان، تحضيرا للقاء منتخب سورية في 12 أكتوبر بالمرحلة الرابعة من التصفيات، وبعدها يستقبل لبنان المباريات على أرضه وتحديدا في ملعب صيدا البلدي الذي قطعت أعمال التأهيل لأرضيته ومرافقه شوطا كبيرا.