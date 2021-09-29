الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أسدل الستار على النسخة الأولى من بطولة «فينكس قيمز» للياقة البدنية التي أقيمت في صالة السيدات بمنطقة أسباير زون، أول بطولة لياقة بدنية من نوعها تقام في دولة قطر والتي نظمت من قبل إرادة للياقة البدنية والرياضات المتنوعة، وشهدت البطولة حضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة.



وشارك في منافسات البطولة 200 رياضي يمثلون أكثر من 35 جنسية، حيث تم تخصيص مسابقتين لفئتي الرجال والسيدات بمجموع جوائز مالية بلغت 100 ألف ريال قطري.



وتوج الفريق الكويتي «كروس فيت» المكون من الثنائي علي جمال، ومحمد الدليمي بالمركز الأول في فئة الفرق ـ رجال، وفيما توج الفريق الكويتي «كروس فيت» المكون من اللاعبات مريم العبدالله، والجازي الفرحان بالمركز الثاني في فئة الفرق ـ سيدات.



وتعليقا على نجاح النسخة الأولى من بطولة «فينكس قيمز»، قال مدير البطولة في إرادة فتنس خالد نابينا: أنا فخور جدا بالطريقة التي سارت بها المنافسة بشكل عام، كانت لدينا استجابة قوية وفعالة من الرياضيين والحضور على حد سواء.



وأضاف: أن مستوى المنافسات في «فينكس قيمز»، تضاهي أي مسابقة دولية كبيرة للياقة البدنية، وبالطبع نحن فخورون بهذا التنظيم المتميز لمؤسسة أسباير زون ومشاركة عدد كبير من الدول الشقيقة ومنها الكويت التي حظيت بالتتويج في منافسات الرجال والسيدات في فئة الفرق.