القاهرة - سامي عبدالفتاح



24 ساعة تفصل بين الظهور الأول المدير الفني الجديد لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون خلفا للمقال حسام البدري، وذلك عندما يخوض منتخب «الفراعنة» غدا الخميس مباراته التجريبية الوحيدة أمام نظيره الليبيري على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهتي منتخب ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 8 و11 أكتوبر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022).



وعلى ضوء التجربة الليبيرية سيعلن كيروش القائمة النهائية للمنتخب التي تشهد حاليا تواجد 24 لاعبا محليا بخلاف 9 محترفين على أن يتم استبعاد 7 أو 8 لاعبين لاحقا.



إلى ذلك، وافقت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على توصية المدير الفني للاتحاد فينغادا على إعادة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي الجديد (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربا عاما ووائل رياض مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى وكمال عبدالواحد معدا بدنيا، وتعيين محمد وهبة مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006.



وفي شأن متصل، أكد رئيس رابطة الأندية الجديدة أحمد دياب، أن هدف الرابطة خلال المرحلة المقبلة هو تنظيم حقوق البث والتسويق وتحديد شكل الدوري للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه تم استطلاع رأى عدد من الأندية خلال الـ 24 ساعة الماضية وصولا إلى التصور الأفضل.



وكان المكتب التنفيذي للرابطة قد حدد 5 أكتوبر المقبل موعدا لسحب قرعة الدوري الممتاز الجديد 2021-2022، على أن يكون انطلاق المسابقة في 25 أكتوبر، في ظل احتمالات قوية أن تكون مسابقة هذا الموسم من دور واحد فقط وليس من دورين، على أن تتنافس فرق الأندية الـ 8 الأولى فيما بينها على لقب الدوري، بينما تدخل الأندية الـ 10 الأخرى في منافسة لتحديد الأندية الثلاثة الهابطة للدرجة الأولى.