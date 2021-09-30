القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعلن غدا البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، أسماء 9 لاعبين سيتم أستبعادهم من قائمة المنتخب، وذلك عقب ودية المنتخب أمام نظيره الليبيري التي أقيمت مساء أمس في العاشرة مساء بتوقيت الكويت بملعب برج العرب، استعدادا لمواجهتي منتخب ليبيا يوم 8 و11 أكتوبر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر 24 لاعبا هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو)، المدافعون: أحمد فتوح (الزمالك) محمد حمدي (بيراميدز) محمود حمدي - الونش - (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) علي جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد زيزو (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش)، بخلاف 9 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن - كوكا- (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي (ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).



وعقب مباراة الليلة مع المنتخب الليبيري، يحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 قبل العودة للتجمع مجددا استعدادا لمباراتي ليبيا.



ومن المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي، فقد أبدى شوقي غريب، العائد لمنصب المدير الفني، استغرابه من الهجوم عليه بعد اختياره مجددا لقيادة الفريق عقب انتهاء مهتمة في دورة طوكيو، مضيفا انه على استعداد للرحيل عن تدريب المنتخب في حالة إذا تم انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة ورأى انه لا يريد استمراراه، كما أن الهجوم عليه منذ قرار تعينه غير مبرر لأنه حقق كل الأهداف المطلوبة في طوكيو، مبينا أن اتحاد الكرة حجز لنا تذاكر عودة بعد الدور الأول في الأولمبياد ولكننا نجحنا في التأهل للدور التالي وخسرنا من البرازيل التي فازت باللقب.