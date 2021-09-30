الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أرسلت الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خطابات إلى الاتحادات الخليجية لكرة القدم بفتح باب الترشيح لاستضافة «خليجي 26» وكذلك الدول البديلة للاستضافة، حيث ينتظر أن تصل موافقات الدول الراغبة بالتنظيم إلى الأمانة العامة، وسوف تقوم بإرسال شروط ومتطلبات تنظيم كأس الخليج العربي وفق الضوابط والمعايير الخاصة بالبطولة، وتم تحديد موعد إقامة خليجي 26 في ديسمبر 2023 ويناير 2024.



وكان الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد قام بتثبيت بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة في يناير 2023.



من جهة اخرى، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار دولة قطر لتكون ملعبا محايدا لمباراتين من مباريات التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



وتجمع المباراة الأولى بين العراق ولبنان ضمن المجموعة الأولى، والمباراة الثانية بين أستراليا وعمان ضمن المجموعة الثانية، وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك على ستاد خليفة الدولي.



إلى ذلك، قدم نادي الريان لاعب نادي روما الإيطالي ومنتخب فرنسا الحائز لقب كأس العالم روسيا 2018 ستيفان نزونزي في مؤتمر صحافي بقاعة المؤتمرات بستاد أحمد بن علي المونديالي، بحضور رئيس النادي الشيخ علي بن سعود آل ثاني، ونائب الرئيس علي سالم عفيفة، والمدرب الفرنسي لوران بلان.



وأعلن رئيس النادي تعاقده مع المحترف الفرنسي لمدة موسمين تبدأ مطلع الموسم الجاري 2021-2022، حيث اختار اللاعب نزونزي ارتداء القميص رقم 88، سيتم تسجيله في قائمة الفريق بدلا من الكاميروني فرانك كوم.