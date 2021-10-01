الدوحة - فريد عبدالباقي



يعاني فريق الدحيل القطري من أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصاب عددا من اللاعبين في مقدمتهم الكيني مايكل أولونغا، والثنائي البلجيكي ادميلسون جونيور، وتوبي ألدرفيريلد، وسلطان البريك وإسماعيل محمد بالإضافة إلى المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ولهذا فقد قررت إدارة نادي الدحيل إيقاف النشاط الرياضي بالنادي حتى 4 أكتوبر الجاري بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات من منازلهم مع إجراء فحص «PCR» للتأكد من شفائهم من الإصابة.



وعلى صعيد متصل، قررت مؤسسة دوري نجوم قطر إجراء تعديل على جدول مباريات الجولة الخامسة لدوري نجوم QNB، حيث تم تأجيل لقاء الوكرة والدحيل، حيث كان من المقرر إقامتها اليوم إلى وقت يتم تحديده لاحقا، وذلك بسبب الإجراءات الصحية التي تم اتخاذها وأدت إلى إيقاف لاعبي الدحيل عن المشاركة في التدريبات والمباريات، وتم إخطار لجنة المسابقات لاتخاذ ما تراه مناسبا.



هذا، وتتجه الأنظار إلى ستاد خليفة الدولي الذي يشهد لقاء القمة والزمن الجميل الذي يجمع بين السد (المتصدر برصيد 12 نقطة) والعربي (الثالث برصيد 9 نقاط) في الـ 7:15 مساء بتوقيت الكويت في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري القطري، يسبق لقاء يجمع بين السيلية (العاشر برصيد 3 نقاط) والخور (الحادي عشر برصيد 3 نقاط) في الـ4:35 مساء على نفس الملعب.



وتختتم الجولة الغد (السبت) بإقامة ثلاثة لقاءات بداية ستكون بلقاء أم صلال (السادس برصيد 3 نقاط) والشمال (التاسع برصيد 3 نقاط) في الـ 4:35 مساء على ستاد خليفة الدولي، ويليه على نفس الملعب لقاء الأهلي (السابع برصيد 3 نقاط) مع الريان (الثامن برصيد 3 نقاط) في الـ 7:15 مساء، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الظهور الأول للنجم الكولومبي خاميس رودريغيز مع فريقه الجديد الريان منذ أيام لمدة 3 مواسم.



وإلى ذلك، احتفلت إدارة نادي الخور بالهدف الذي سجله المغربي إسماعيل الحداد في شباك نادي الريان في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري، والذي سجله بعد مرور 32 ثانية فقط، ويعد هو الهدف الأسرع في تاريخ النادي.



وأفاد الخور عقب المباراة على حسابه الرسمي في «تويتر»، بأن الحداد حطم الرقم الأسطوري للاعب العراقي السابق، يونس محمود، الذي سجل بعد 35 ثانية في موسم 2004-2005.