القاهرة - سامي عبدالفتاح



ينضم غدا اللاعبون المحترفون إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022)، وتضم القائمة: محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن «كوكا» (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي مرسي (ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، وكريم حافظ (يني مالتيا التركي).



وبالأمس، خاض منتخب مصر بقيادة كيروش مباراته الودية أمام نظيره الليبيري باللاعبين المحليين، ومن المقرر أن يعلن كيروش في وقت لاحق استبعاد 9 لاعبين، قبل خوض مباراتي ليبيا يومي 8 و11 الجاري.



وفي سياق آخر، افتتح فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة البطولة العربية التي يستضيفها بالإسكندرية، بفوز كبير على منافسه فريق الميناء اليمني، وبنتيجة 115-46.



وأقيمت المباراة في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها محافظة الإسكندرية حتى 9 الجاري.



وكانت القرعة قد أسفرت عن تواجد الاتحاد السكندري في مجموعة واحدة رفقة الميناء اليمني والفتح الرباطي واتحاد البليدة.



يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة في آخر نسختين.