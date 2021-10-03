الرياض - خالد المصيبيح



يدخل المنتخب السعودي مساء اليوم معسكره الإعدادي لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في مدينة جدة التي ستشهد لقاءي المنتخب السعودي الخميس المقبل أمام اليابان ثم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري أمام الصين، ويستعد الأخضر لمواجهة اليابان وفي رصيده 6 نقاط من فوزين على فيتنام وعمان، فيما جمع «الساموراي» 3 نقاط فقط، من فوزه على الصين، وخسارة من عمان في افتتاح لقاءات المجموعة.



واختار مدرب الأخضر الهولندي هيرفي رينارد قائمته من اللاعبين الذين شاركوا في لقاءي فيتنام وعمان باستثناء المصاب سالم الدوسري، ويعول عشاق «الأخضر» على أن المواجهتين ستكونان في السعودية، ما يتطلب معه نتيجة إيجابية في المباراتين.



من جهة أخرى، يتوقف الدوري السعودي 14 يوما بسبب المشاركة في التصفيات الآسيوية، وقد اختتمت الجولة السابعة مساء امس الأول بلقاء التعاون والطائي فيما كشفت نتائج الجولة عن استمرار الاتحاد في الصدارة بعد فوزه الاخير على غريمه الأهلي بثنائية الشمراني وأحمد حجازي، ووصل الاتحاد برصيده الى 16 نقطة، فيما واصل الأهلي إهدار النقاط والغياب عن الفوز بعد 7 جولات وبقاء رصيده على 5 نقاط.