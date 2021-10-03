بيروت - ناجي شربل



وصلت أمس إلى الدوحة، بعثة منتخب لبنان لخوض لقائه أمام العراق في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر في 7 أكتوبر.



وضمت التشكيلة التي اختارها المدرب التشيكي ايفان هاسيك 26 لاعبا، منهم مهاجم شباب الساحل فضل عنتر ومدافع الأنصار حسين الدر، إلى جانب عودة باسل جرادي الذي تخلف عن السفر لكوريا الجنوبية خشية الإجراءات القاسية من وباء كورونا، فيما يغيب حسن شعيتو «موني» الذي لعب أمام الإمارات (0-0)، وكوريا الجنوبية (0-1).



وقبل السفر، تسلم اللاعبون مكافأة التعادل أمام الإمارات البالغة 1500 دولار، بعدما كان الاتحاد اللبناني لكرة القدم حدد 3 آلاف دولار مكافأة الفوز.



ومن الدوحة، ستنتقل البعثة إلى الأردن لخوض المباراة الرابعة أمام سورية في 12 الجاري، إذ يتطلع «الأرز» الى جمع المزيد من النقاط من المباراتين، قبل بدء استضافته المباريات على أرضه في ملعب صيدا البلدي بعد إعادة تأهيله، وباكورتها سيكون أمام إيران نوفمبر المقبل.