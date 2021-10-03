الدوحة - فريد عبدالباقي



يترقب منتخب قطر الأول لكرة القدم نتيجة مسحات فيروس كورونا المستجد للاعبي الدحيل، وذلك بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، والتي أدت إلى تأجيل لقائه مع الوكرة في الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز عن قائمة العنابي استعدادا لمواجهتي البرتغال وأيرلندا يومي 9 و12 الجاري في إطار مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



إلى ذلك، انفرد السد بصدارة الدوري القطري بعد أن حسم لقاء الديربي أمام العربي بنتيجة 4-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد خليفة الدولي في افتتاح مباريات الجولة الخامسة، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد العربي عند 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين.



وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة قيام إدارة نادي السد بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعبه أكرم عفيف نتيجة دخوله في مشادة كلامية مع مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز خلال لقاء العربي، حيث فاجأ الجميع باستبداله والدفع بالناشئ يوسف عبدالرزاق، وهو القرار الذي لم يتقبله اللاعب عفيف معبرا عن عدم رضاه، ورفض عفيف مصافحة مدربه.



وفي مباراة أخرى، حسم التعادل السلبي مواجهة الخور والسيلية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد خليفة الدولي، وبهذه النتيجة رفع السيلية رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل الخور إلى النقطة الثالثة.



قرعة صعبة للعرب



من ناحية أخرى، جاءت قرعة النسخة الـ 20 من بطولة العالم للكرة الطائرة «رجال» التي تستضيفها العاصمة الروسية «موسكو» خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر المقبل، صعبة للمنتخبات العربية الثلاثة، حيث جاء منتخب تونس في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا (المستضيف)، وصربيا وبورتوريكو، وحل منتخب قطر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرازيل (المصنف الأول عالميا)، واليابان (وصيف آسيا)، وكوبا، وفيما جاء منتخب مصر في المجموعة السادسة والأخيرة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وإيران (بطل آسيا) وهولندا.



ووزعت المنتخبات الـ 24 المتأهلة إلى النهائيات التي تمثل القارات الـ 5، على 6 مجموعات، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات پولندا (حامل اللقب) وأميركا والمكسيك وبلغاريا، والرابعة ضمت منتخبات فرنسا وسلوفينيا وألمانيا والكاميرون، والخامسة ضمت كلا من إيطاليا وكندا وتركيا والصين.