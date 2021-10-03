القاهرة - سامي عبدالفتاح



تنتظر جماهير الكرة المصرية والإعلام الرياضي، المؤتمر الصحافي المزمع عقده غدا الاثنين للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قبل التجمع الجديد للاعبي المنتخب استعدادا لمباراتي ليبيا يومي 8 و11 الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



ومع إعلان قائمة لاعبي المنتخب عقب ودية ليبيريا، قفزت تساؤلات كبرى، لم تجد إجابات واضحة حتى الآن، حول أسباب استبعاد لاعبي الأهلي، محمد مجدي «أفشة» ومحمد شريف هداف الدوري وأفريقيا مع النادي الأهلي وصاحب هدفي الفوز في ودية ليبيريا، فيما ضمت القائمة للمحترف أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور التركي والذي لم يسجل لمنتخب مصر منذ العام 2018.



وانتظاراً لما سيقوله كيروش في مؤتمره الصحافي، كشفت مصادر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن سبب استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي «أفشة»، من قائمة الفراعنة هو الجوانب الفنية، حيث يتجه كيروش للتحول لطريقة 4-3-3، والتي لا تحتاج إلى صانع لعب ولا مهاجم صريح، عكس الطريقة السابقة 4-2-3-1.



المصدر نفسه، أضاف أن كيروش يفضل الاعتماد على عناصر الخبرة، لذلك قرر استدعاء أحمد فتحي، كونه أحد عناصر الخبرة التي تقدم الإضافة داخل الملعب وخارجه، بجانب إجادته في أكثر من مركز.



وختم: «استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي جاء بسبب الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر إلى جانب أحمد أبو الفتوح، خاصة مع إصابة محمد حمدي ومحمد عبدالشافي، واستبعاد كريم حافظ من القائمة النهائية».



وتضم قائمة الفراعنة، 24 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، وفي خط الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر إبراهيم وأحمد أبوالفتوح وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.



وفي الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.



وفي شأن آخر، بدأت أمس إدارة نادي الزمالك في تلقي طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة، على أن يتم عقد الانتخابات الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد في 19 نوفمبر المقبل.



ولم تتكشف إلى الآن نية الرئيس المؤقت الحالي حسين لبيب للترشح من عدمه، وأيضا إمكانية ترشح رئيس مجلس الإدارة المعزول مرتضى منصور من إمكانية الترشح أيضا، كما قفز بقوة اسم الرئيس الأسبق ممدوح عباس للترشح على رأس قائمة ستكشف عنها الأيام المقبلة.