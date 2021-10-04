الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وصلت بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى البرتغال أمس على متن طائرة خاصة، استعداداً لخوض مباراتي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث من المقرر أن يلعب «العنابي» مع البرتغال وأيرلندا يومي 9 و12 الشهر الجاري، في إطار الجولتين السابعة والثامنة لحساب منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان ولوكسمبورغ. وأعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز ضم 26 لاعبا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري معسكرا لمدة أسبوع في البرتغال، لخوض مباراتين الجولتين السابعة والثامنة، يومي 9 و12، على أن تعود البعثة يوم 13 الجاري، وعقب العودة سينضم أربعة لاعبين إلى المنتخب الأولمبي القطري الذي سيخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، واللاعبون هم: محمد وعد ويوسف عبدالرزاق ويوسف حسن وصلاح زكريا.



فوزان لقطر والريان



وعلى صعيد آخر، حقق فريقا قطر والريان أول انتصار لهما في مسابقة الدوري القطري، وذلك بعد أن فاز قطر على الغرافة 2-0، سجلهما الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقتين (7 و90) الهدف الثاني جاء من منتصف الملعب، خلال المواجهة التي جرت بينهما على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وذلك في ختام مباريات الجولة الخامسة.



وبهذا الفوز ودع فريق قطر المركز الأخير بالدوري رافعا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الغرافة عند 9 نقاط في المركز الثالث.



وفاز الريان على الأهلي بهدف نظيف أحرزه الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الريان إلى 3 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.