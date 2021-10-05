بيروت - ناجي شربل



دخل لاعبو منتخب لبنان العد التنازلي لمباراتهم مع العراق بعد ظهر الخميس على ستاد خليفة الدولي بالدوحة ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولي من الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022، حيث اكتمل أمس الاثنين أفراد البعثة اللبنانية بانضمام كل من روبير ملكي من السويد وباسل جرادي من قبرص، وكان سبقهما تباعا باقي المحترفين جوان العمري من اليابان وربيع عطايا من ماليزيا وحسن «سوني» سعد من الاردن ونادر مطر وجورج ملكي من قطر ومحمد الدهيني من السويد وعمر شعبان «بوغيل» وهادي غندور من انجلترا.



ويتدرب لاعبو «الأزر» على ملعب نادي السيلية، اذ جاءت الفحوصات الخاصة بكورونا سلبية للجميع، ومع اكتمال أفراد البعثة، ينتظر أن يباشر المدير الفني التشيكي ايفان هاسيك وضع الخطط التكتيكية الخاصة بالمباراة أمام «أسود الرافدين»، وبعد المباراة ستتوجه البعثة اللبنانية الى العاصمة الأردنية عمان للقاء سورية في 12 الجاري في المرحلة الرابعة من تصفيات المجموعة.



ويملك كل من لبنان والعراق نقطة واحدة من تعادلين مع الإمارات وكوريا الجنوبية سلبا في المرحلة الاولى.