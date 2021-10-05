الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأ منتخب قطر الأول لكرة القدم معسكره التدريبي في البرتغال استعدادا لخوض غمار الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر العام المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب قطر مع نظيره البرتغال يوم 9 الجاري، ثم يحل ضيفا على منتخب إيرلندا يوم 12 الجاري ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وكان المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز ضم 26 لاعبا وهم: مشعل برشم وسعد الشيب وصلاح زكريا ويوسف حسن (حراسة المرمى) وبيدرو ميغيل وطارق سلمان وعبدالكريم حسن ومصعب خضر وبسام الراوي وهمام الأمين وعبدالعزيز حاتم وأحمد فتحي وعبدالله معرفي وأحمد معين وعبدالله الأحرق وكريم بوضياف وعاصم مادبو وعلي أسد ومحمد وعد وحسن الهيدوس وأكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق ومعز علي ومحمد مونتاري وخالد منير وأحمد علاء.



إلى ذلك، أعلن النادي العربي غياب لاعبه الإيراني مهرداد محمدي عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي مع السد في الجولة الخامسة من الدوري القطري، والتي خسرها العربي 0-4.



وقرر الجهاز الطبي للنادي العربي إجراء عملية جراحية للاعب الإيراني في مستشفى سبيتار يوم الأربعاء المقبل، بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تعرضه لإصابة في الركبة، وعليه سيغيب محمدي عن النادي العربي لمدة 6 أشهر.



وعلمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان إدارة النادي العربي تقوم بالبحث عن محترف آسيوي ليحل بديلا للاعب الإيراني لاستكمال الموسم مع الفريق.