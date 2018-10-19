الرياض ـ خالد المصيبيح

تستكمل اليوم لقاءات الجولة الـ 6 من الدوري السعودي بأربعة لقاءات بعد أن كشفت الجولات الخمس السابقة عن الكثير من الملامح لجميع الفرق وباتت المنافسة على أشدها بين الفرق الـ 16 كما شهدت الجولات السابقة اقالة 3 مدربين بعد تردي نتائج فرقهم وهم مدربو الاتحاد والفيصلي والفيحاء لذلك سيضع بقية المدربين هذا الأمر في حساباتهم ما لم يحققوا نتائج إيجابية.

ففي حفر الباطن، يدخل النصر المتصدر اليوم اختبارا صعبا عندما يلتقي الباطن وان كان في موقع متأخر جدا حيث يحل حاليا في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط فقط وهي ما ستشكل له حافزا اليوم من اجل اسقاط النصر خاصة انها المباراة الأولي التي ستقام في الحفر بعد اكتمال جاهزية ملعبه فيما عمل مدرب النصر الاوروغوياني كارينيو على تجهيز فريقه للقاء اليوم باكتمال عناصره باستثناء الجبرين المصاب.

وفي المجمعة يلعب الفيصلي الـ 11 برصيد 4 نقاط فقط وفي وضع صعب بعد تلقي الفريق عدة خسائر متتالية عصفت به إلى مركز متأخر مع التعاون السابع برصيد 6 نقاط وسيلعب فارق النقطتين بينهما اليوم دورا مهما لهما من اجل البحث عن الفوز والتقدم إلى مركز افضل.

وفي بريدة، يحل الفتح ضيفا على الرائد وكلاهما في ترتيب متأخر، فالرائد المستضيف يأتي في المركز التاسع برصيد 5 نقاط فيما الفتح ثامنا برصيد 6 نقاط لذلك سيكون اللقاء مهما للفريقين وثلاث نقاط غالية ستدفع بالفائز الى مركز افضل من وضعه الحالي، الفريقان حققا في الجولة الماضية فوزهما الأول وهو ما سيشكل حافزا لهما اليوم.

وأخيرا في جدة، سيكون هناك لقاء من نوع آخر والذي يجمع أحد والاتحاد وهما صاحبا المركزين الأخيرين في المسابقة ورصيدهما نقطة واحدة فقط، حيث يتفوق أحد بفارق الأهداف فقط ويأمل الاتحاد في الفوز الأول له هذا الموسم لإسعاد جماهيره الغاضبة فيما سيبحث أحد عن الفوز الاول مستغلا عدم الاستقرار الاتحادي.

تكريم جيل الذهب

إلى ذلك، تنطلق جائزة عطاء ووفاء في دورتها الثالثة هذا العام لتكريم رواد الرياضة من جيل الثمانينيات الاثنين المقبل، وذلك بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتحدث رئيس مجلس أمناء الجائزة عبدالعزيز التركي لهذه المناسبة، مؤكدا ان تبني أمير المنطقة الشرقية لهذه الجائزة الوطنية منذ نشأتها كان مشجعا ومحفزا لانطلاقها واستمرارها وتوسيعها لتشمل جميع المجالات والاختصاصات الرياضية المتنوعة، وقدم التركي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على دعمه غير المستغرب لهذه الجائزة ودعمه لرياضة ورياضي المنطقة الشرقية، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ومتابعته المستمرة لإنجاح هذه الجائزة والتى هدفها الرئيسي تكريم من خدموا رياضة المنطقة الشرقية.

من جهته، شدد أمين عام الجائزة د.سامر الحماد على أن تكريم الجائزة لنخبة من الشخصيات الرياضية هو بمنزلة تكريم لجميع الرياضيين في تلك الحقبة الزمنية، حيث تتم علمية ترشيح وترجيح أسماء الرواد وفق آلية تنظيمية وممنهجة، ومن خلال مقاييس واضحة لاختيار هذه النخبة من الذين بذلوا الكثير من العطاء في مسيرة الرياضة بالمملكة.

يذكر ان الجائزة قد دشنت قبل عامين حيث تم تكريم رواد الرياضة من جيل الستينيات وما قبلها، وفي العام الماضي تم تكريم الرواد من جميل السبعينيات، وفي هذا العام سيتم تكريم جيل الثمانينيات، في احتفال أصبح بمنزلة عرس رياضي تزدان بها المنطقة الشرقية كل عام.