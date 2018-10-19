الدوحة - فريد عبدالباقي

تختتم اليوم منافسات النسخة التاسعة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر غلوب 2018» التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 فرق تمثل نخبة أندية العالم، فقد شارك في البطولة نادي السد الذي استضاف البطولة على صالة نادي الدحيل الرياضي، وبرشلونة الإسباني «حامل اللقب»، ومونبلييه الفرنسي «بطل أوروبا»، والنجمة البحريني «بطل آسيا»، وتوبات البرازيلي «بطل أميركا»، وجامعة سيدني الأسترالي «بطل أوقيانوسيا»، وجمعية الحمامات التونسي «ممثل افريقيا»، بالإضافة إلى فوكس برلين الألماني الذي وجه له الاتحاد الدولي دعوة خاصة للمشاركة في البطولة باعتباره وصيف النسخة الماضية.



ويقام الختام للبطولة اليوم، حيث المباراة النهائية على صالة دحيل الرياضية في تمام السابعة مساء بتوقيت الكويت والتي ستجمع برشلونة الإسباني «حامل اللقب»، مع فوكس برلين الألماني على كأس البطولة في قمة مواجهات «سوبر غلوب» في تكرار للنسخة الماضية، حيث جاء تأهل الفريق الإسباني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق مونبلييه الفرنسي «بطل أوروبا» 37-30، وبدوره تأهل الفريق الألماني بعد الفوز على السد القطري 26-20.

ويلعب السد مع مونبلييه الفرنسي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت الكويت، لتحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلعب جمعية الحمامات التونسي مع توبات البرازيلي لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب النجمة البحريني مع جامعة سيدني الأسترالي لتحديد المركزين السابع والثامن.