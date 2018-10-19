رغم موافقة الأهلي والزمالك.. «الجبلاية» يعطل قرار معاملة لاعبي الشمال الأفريقي مثل المحليين

القاهرة - سامي عبدالفتاح

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم السادسة مساء يوم 16 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة مصر وتونس ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم العرب على ستاد الجيش ببرج العرب، كما اتفق الاتحادان المصري والتونسي لكرة القدم على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين الأولمبيين يوم 15 نوفمبر المقبل على هامش لقاء المنتخبين.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة أغيري على إقامة معسكر مغلق للفراعنة في إنجلترا في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر المقبل، وكشف مصدر في المنتخب أن اتحاد الكرة وافق على إقامة معسكر خارجي للمنتخب في هذه الفترة عقب مواجهة تونس، على أن يختتم معسكر إنجلترا بمباراة ودية مع منتخب عالمي في 20 من الشهر نفسه.

يذكر أن منتخب مصر تأهل مؤخرا إلى أمم أفريقيا 2019 ومعه منتخب تونس.

من جهة أخرى، نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة أن يكون هناك أي قرار بمعاملة لاعبي دول الشمال الأفريقي (المغرب - الجزائر - تونس) معاملة اللاعبين المحليين في القيد بالأندية المصرية، وأكد أن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد فكرة ما زالت تحت الدراسة، ومن الممكن أن تكون محل التنفيذ في بداية الموسم المقبل، وليس في الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحا أن الفكرة قد تذهب أدراج الرياح، إذا لم تتم الموافقة عليها بقرار رسمي من مجلس الإدارة، وبعد مناقشة مستفيضة مع كل الأندية.

يذكر أن ناديي الأهلي والزمالك رحبا بالفكرة من البداية، لأنهما يضمان بالفعل عددا من لاعبي الشمال الأفريقي، والقرار سيتيح لهما التعاقد مع المزيد من اللاعبين الأجانب، بينما رفضت الفكرة أغلب الأندية الأخرى التي لا تقدر على نفقات التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.

وإلى سباق الدوري، تقام اليوم 3 مباريات في الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز، تبدأ بلقاء سموحة (المركز 4 برصيد 16 نقطة) مع حرس الحدود (المركز الأخير برصيد 7 نقاط)، ثم الإسماعيلي (المركز 14 برصيد 9 نقاط) وبيراميدز (المركز 4 برصيد 16 نقطة)، ويختتم اليوم بلقاء انبي (المركز 11 برصيد 11 نقطة) مع الداخلية (المركز 10 برصيد 10 نقاط).

الأهلي يستعد للوفاق

واستعدادا لجولته الأفريقية الحاسمة مع وفاق سطيف الجزائري، عاد فريق الأهلي إلى تدريباته بعد حصول الفريق على راحة 24 ساعة عقب ودية المصرية للاتصالات التي فاز فيها الأحمر بسداسية نظيفة، حيث سينضم اللاعبون الدوليون للمران بعد غياب، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق غدا إلى الجزائر استعدادا لإياب نصف النهائي الأفريقي في 23 الجاري، وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بهدفين نظيفين، ويكفيه التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بهدف واحد، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الأهلي محمود الخطيب وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث ضم الوفد كلا من بيدرو إيريوندو المسؤول عن إدارة كرة القدم المحترفة في «فيفا»، وأندريس بورتابيا استشاري إدارة كرة القدم المحترفة بالاتحاد، وأحمد حراز والموزمبيقي محمد سيدات مسؤولي تراخيص الأندية المحترفة في «كاف».

وقد أبدى بيدرو إيريوندو، المسؤول عن إدارة كرة القدم المحترفة في «فيفا» سعادته بتواجده داخل النادي الأهلي، مؤكدا أنه الأكبر داخل قارة أفريقيا.