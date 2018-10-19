خسر منتخب قطر لكرة القدم تحت 19 سنة ظهر أمس اللقاء الافتتاحي للمجموعة الأولى من نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 19 عاما، أمام نظيره الإماراتي 1-2، والذي جمع المنتخبين على ستاد جيلورا بونغ كارنو بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. ورفعت الإمارات رصيدها إلى 3 نقاط، وبقيت قطر بدون رصيد، ويلتقي العنابي في مباراته الثانية بالمجموعة مع إندونيسيا، ويقابل الأبيض الإماراتي مع تايوان الأحد المقبل. الى ذلك، اختير النجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو سفيرا لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» وذلك في حفل أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد مؤخرا، لتقديم السفراء الجدد للرابطة.

وانضم إيتو إلى مجموعة من السفراء الجدد أبرزهم الكولومبي كارلوس فالديراما الذي سبق له ارتداء قميص بلد الوليد الإسباني.