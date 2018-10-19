أعربت لاعبة الكراتيه ياسمين نصر، عن سعادتها بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات اللعبة لوزن تحت 53 كغم شابات، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة في بوينس آيرس الأرجنتينية، وبذلك تكون ياسمين قد أحرزت أول ميدالية أولمبية للعبة، في أول ظهور للكراتيه في الدورات الأولمبية.

وأشارت اللاعبة إلى أنها فخورة بما حققته، مؤكدة أن هذه الميدالية الذهبية كانت حلما بالنسبة لها، خاصة أنها جاءت بعد الفوز على بطلة اليابان الرائدة عالميا في رياضة الكاراتيه.

هذا، وبعد مرور 11 يوما على مشاركة البعثة المصرية في منافسات الدورة، فقد تمكن اللاعبون من حصد الكثير من الميداليات، وصل عددها إلى 11 ميدالية رسمية حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، بخلاف بعض الميداليات التي تم تحقيقها عن طريق الفرق والمختلط، والتي تصل إلى 7 ميداليات، وذهبيتين بالاسكواش.