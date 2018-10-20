الرياض - خالد المصيبيح

تختتم اليوم الجولة السادسة من الدوري السعودي بلقاءين في قمة القوة، فيستضيف الهلال الثالث برصيد 12 نقطة وله لقاء مؤجل أمام الاتفاق الشباب الخامس برصيد 9 نقاط وكلاهما لم يخسر منذ بداية المسابقة، وان كان الشباب قد خسر 6 نقاط بسبب التعادلات.

ودائما ما تتسم لقاءات الهلال والشباب بالقوة والندية ويحرص الفريقان اليوم على زيادة حظوظهما في المنافسة مع النصر والأهلي، ويدخل الفريقان وسط تكامل عناصري بعد عودة الدوليين فيما تظل المهمة الأصعب لمدربي الفريقين من أجل تجاوز الاختبار.

وفي الدمام، مازال الاتفاق يلعب في ملعبه منذ انطلاق المسابقة بعد تأجيل لقائه مع الهلال الذي كان مقررا في الرياض، ويستضيف اليوم الأهلي في لقاء مهم للفريقين من أجل الاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى فيدخل الاتفاق وهو في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما الأهلي ثانيا برصيد 13 نقطة ويعتبر لقاؤهما اليوم الاختبار الأول لكليهما بعد أن لعب الفريقان في الجولات السابقة أمام فرق الوسط.

وكانت الجولة قد افتتحت بلقاءين، فواصل الوحدة تقديم عروضه الجيدة ووصل للنقطة 12 بفارق الأهداف عن الهلال الثالث بعد أن أنهى لقاءه أمام الفيحاء بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد ويدين الفريق المكاوي بالفوز للاعبه رومولو اوتيرو الذي سجل هدفي فريقه كان الثاني منهما في وقت صعب 86، فيما سجل البديل عبدالرحمن اليامي هدف الفيحاء الوحيد وظل الفيحاء في مركزه الرابع عشر برصيده السابق 3 نقاط.

وفي بريده، أزال الحزم أثار خسارته الأخيرة من النصر بفوزه على القادسية الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي، وتألق مهاجم الحزم محمد الصيعري الذي سجل هدفي فريقه فيما سجل للقادسية البرازيلي بيسمارك وبات للحزم 8 نقاط وفي المركز التاسع بينما ظل القادسية على رصيده السابق 4 نقاط وفي المركز 12.