بيروت - ناجي شربل

تنطلق اليوم السبت بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال بمشاركة 9 فرق من اصل 12 بعد انسحاب ثلاث فرق لأسباب مالية وهي: انترانيك بيروت بطل الدرجة الثانية والانطونية بعبدا وسيدة اللويزة.

فيما سجلت عودة هوبس بيروت بعد موسم امضاه في الدرجة الثانية، الى فريق اطلس زحلة الذي يشارك في مصاف الدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه.

بينما يخوض بيبلوس جبيل وصيف نسخة 2015 البطولة بتشكيلة متواضعة بعد تقليص الميزانية، وكذلك الأمر ولو بنسبة افضل للمتحد طرابلس الوصيف ثلاث مرات.

وتتميز بطولة الموسم الحالي بتقليص عدد اللاعبين الاجانب من ثلاثة الى اثنين على ارض الملعب، الى لاعب ثالث يجلس على دكة البدلاء ويشارك بدلا من أحد زميليه الأجنبيين.

وهذا التعديل قد يساهم في كبح جماح هومنتمن بيروت بطل الثنائية الموسم الماضي، ويعزز فرص النادي الرياضي بيروت لاستعادة اللقب الذي خسره للمرة الاولى منذ 2013.

وقد افاد الفريق الاصفر من استعادة لاعب المصري اسماعيل احمد الذي يشارك كلبناني بعد تجنيسه، بعدما شارك مع هومنتمن الموسم الماضي.

كذلك يدخل ناديا الشانفيل بطل نسخة 2011 وبيروت وصيف بطولة الأندية العربية الـ31 دائرة الصراع على دور الأربعة «فاينال فور».

وقد يكون الموسم الحالي الاخير للنجم فادي الخطيب لاعب الشانفيل الذي يقوده المدرب فؤاد ابو شقرا والذي احرز معه لقب كأس لبنان في 2004.

فيما يشارك الحكمة بيروت بمجموعة متواضعة بقيادة المدرب غسان سركيس الذي قاد الفريق الى انجازاته التاريخية في عهد رئيسه الراحل انطوان شويري.

وستكون البطولة الأولى في عهد الرئيس الجديد أكرم الحلبي الذي يعمل على سد العجز المالي البالغ 1.5 مليون دولار أميركي جراء استضافة بطولة آسيا الـ 29 في اغسطس 2017.

وكان الرياضي بيروت احرز مسابقة كأس السوبر الممهدة للموسم الرسمي بفوزه على هومنتمن بيروت في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.