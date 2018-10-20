القاهرة - سامي عبدالفتاح

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني ابوريدة، تهنئة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بفوز منتخب الشباب المصري لكرة الصالات ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية للشباب، في بوينس آيرس الأرجنتينية، متغلبا في مباراة تحديد المركز الثالث، على منتخب الأرجنتين صاحب الأرض والجمهور 5-4.

وتأتي هذه الميدالية البرونزية، تتويجا للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين، وهي الميدالية الوحيدة للعبة جماعية، حيث أنهت مصر مشاركتها في الدورة في المركز الـ ٢٢ في جدول ميداليات الدورة، محتلة الصدارة الأفريقية والعربية، وذلك برصيد 12 ميدالية متنوعة بواقع ٣ ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين و٧ ميداليات برونزية.

وأعرب المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة قدم الصالات هشام صالح عن سعادته عقب التتويج بالميدالية البرونزية، وقال ان مباراة تحديد المركز الثالث، كانت غاية في القوة والمنافسة الشريفة أمام المنتخب الأرجنتيني، الذي كان يتمتع بمساندة عاملي الأرض والجمهور.

المقاولون يسقط أمام دجلة

وفي سباق الدوري المصري لكرة القدم، رفض المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب، محمد عادل، استقالة علاء نبيل من تدريب الفريق، بعد خسارة الفريق بهدف دون رد أمام وادي دجلة ضمن الجولة 11 في سباق الدوري.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب السنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 13، ليمنح فريقه فوزا غاليا، كما أنهى سلبية الدوري المصري الذي شهد امس تعادلين دون أهداف، الأول بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي والثاني بين النجوم والجونة.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونيس، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب مع مديره الفني علاء نبيل عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل الإنتاج الحربي مع ضيفه طلائع الجيش، بدون أهداف، وشهدت المباراة، إثارة كبيرة بعد أن تصدى عامر عامر حارس الإنتاج، لضربة جزاء من أحمد سمير، لاعب الطلائع في الدقيقة 86.

ورغم التعادل، رفع الإنتاج الحربي، بقيادة مديره الفني مختار مختار، رصيده إلى 18 نقطة، ليتصدر ترتيب الدوري المصري مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك، الذي تأجلت مباراته مع المصري، نظرا لارتباط الأخير بالكونفيدرالية الأفريقية.

كما تعادل فريق النجوم مع ضيفه الجونة بدون أهداف، على ملعب بتروسبورت في الجولة نفسها.

ورفع النجوم رصيده مع مديره الفني أحمد سامي إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وارتفع رصيد الجونة إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن مصر المقاصة والاتحاد السكندري.

وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع بين الاتحاد السكندري وبتروجيت.