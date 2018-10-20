الدوحة ـ فريد عبدالباقي

سيكون ستاد جاسم بن حمد بنادي السد مسرحا لموقعة مرتقبة بين الريان «الرابع بـ 14 نقطة» والغرافة «السابع بعشر نقاط» يديرها الحكم عبدالله العذبة في أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان في الـ 7:35 مساء اليوم بتوقيت الكويت، في افتتاح الجولة، والتي تشهد مباراتين الأولى تجمع بين العربي «السادس بـ 12 نقطة» مع ضيفه الأهلي «الثامن بتسع نقاط» على ستاد حمد الكبير يديرها الحكم نايف القادري، والثانية بين أم صلال «الخامس بـ 13 نقطة» وقطر «التاسع بسبع نقاط» على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة يديرها الحكم سلمان فلاحي. ويأمل المدرب التركي للريان بولنت أويغون في حصد النقاط الثلاثة في أول اختبار له بعد توليه مهمة تدريب الفريق مؤخرا خلفا للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وتعتبر هذه أول مواجهة لبولنت ضد ناديه السابق الغرافة عندما تولى تدريبه في الموسم المنصرم.

وخرج الهولندي ويسلي شنايدر من حسابات المدرب الفرنسي للغرافة كريستيان غوركوف بسبب عدم اكتمال شفائه من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي لحقت به منذ 4 أسابيع، وعاد شنايدر الأسبوع الماضي إلى الدوحة بعد انتهاء الإجازة القصيرة التي حصل عليها خلال فترة توقف مسابقة الدوري القطري.

خسارة غير مستحقة

هذا، وقال المدرب البرتغالي لمنتخب قطر لكرة القدم للشباب برونو ميغيل، إن خسارة العنابي أمام منتخب الإمارات 1-2، في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة التي تستضيفها إندونيسيا حتى الرابع من نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في پولندا العام المقبل، لم تعكس حقيقة ما كان يجري على أرض الملعب.