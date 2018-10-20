أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس قرعة دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم 31 الجاري، على أن تلعب لقاءات العودة في 5 ديسمبر المقبل.

ووضع الاتحاد الإسباني في حسبانه إبعاد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا (ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد)، والدوري الأوروبي (إشبيلية وريال بيتيس وفياريال)، عن فرق الدرجة الأولى، على أن تواجه فرقا من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد مع يونيون ديبورتيفا مليلية، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، كما يلتقي برشلونة مع نظيره ليونيسا الذي يشارك بالدرجة الثانية، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره سان أندرو، المنافس بالدرجة الثالثة أيضا.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا كما يلي:

برشلونة - ليونيسا

فالنسيا - إيبرو

ريال مدريد - مليلة

أتلتيكو مدريد - سان أندرو

إشبيلية - فيلانوفينسي

ريال بيتيس - راسينغ

فياريال - ألميريا

بلد الوليد - ريال مايوركا

قادش - إسبانيول

إيبار - سبورتنغ خيخون

خيتافي - لوجو

ليفانتي - قرطبة

أتلتيك بيلباو - هويسكا

ألافيس - جيرونا

ليغانيس - رايو فاليكانو

ريال سوسييداد - سلتا فيغو