القاهرة - سامي عبدالفتاح

أصبح مصير رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على المحك، حيث انعقد مساء أمس، اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحادات الرياضية المصرية، والتي دعا لها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة م.هشام حطب، لبحث الإجراءات التي ستتخذها ضد رئيس نادي الزمالك في ظل تجاوزاته الأخيرة.

وتمثلت أهمية هذا الاجتماع الطارئ، انه يأتي تحت نظر اللجنة الأولمبية الدولية التي فتحت ملفا لرئيس الزمالك وتجاوزاته ضد الأشخاص والهيئات، كما أخذت الحكومة المصرية علما بهذا الملف، عن طريق المفوض من اللجنة الأولمبية الدولية لتصحيح مسار الرياضة المصرية، د.حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي اجتمع مؤخرا مع رئيس وزراء مصر د.مصطفى مدبولي، في حضور وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب.

وبشأن هذا الاجتماع الطارئ للاتحادات الرياضية المصرية، أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا أوضحت فيه أن الاجتماع يأتي بعد تلقي اللجنة الأولمبية طلبات من أعضاء الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية غير عادية، لرفضها تصرفات رئيس نادي الزمالك، وتصريحاته في الإعلام، وما جاء بها من تجاوزات صارخة تصادم الدستور والقانون المصري والميثاق الأولمبي وتحمل خروجا على الآداب العامة تجاه اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وطلب الموقعين أن يتم تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع عناصر الحركة الأولمبية لاحقا، ومنها شطب عضوية بعض أعضاء اللجنة الأولمبية في نادي الزمالك.

الى ذلك، يغادر القاهرة اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متوجها الى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، المقررة الثلاثاء المقبل وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز بطل مصر بثنائية نظيفة في ستاد السلام.

واستعاد الفريق جهود أكثر من لاعب غاب عن المباريات الأخيرة للإصابة أمثال سعد سمير وميدو جابر، وهو ما يمثل قوة جيدة للأهلي خاصة وأن الفريق عانى كثيرا من لعنة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

فيما وصلت أمس الى العاصمة الكونغولية كينشاسا بعثة النادي المصري البورسعيدي، استعدادا لخوض مباراة إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية أمام فيتا كلوب، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بكينشاسا.

وانتهت مباراة الذهاب في بورسعيد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي سباق الدولي المصري، تلقى فريق بيراميدز، الهزيمة الأولى هذا الموسم، على يد مضيفه الإسماعيلي، بثنائية دون رد، في الجولة الحادية عشرة، حيث سجل محمود متولي، هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 6 من ضربة رأس، ثم أحرز التونسي لسعد الجزيري الثاني في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وأنهى الإسماعيلي بقيادة البرتغالي فييرا، مسلسل غياب الانتصارات في بطولة الدوري الذي استمر 4 مباريات، منذ الفوز على المقاصة بهدف نظيف يوم 24 أغسطس الماضي، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة، في المركز الرابع.

وبعد الهزيمة، شن أحمد حسن، المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، هجوما حادا على لجنة الحكام بالاتحاد واتهمها بانها تنتقم من بيراميدز لأنه طلب حكاما أجانب في السابق.

وفي مباراة ثانية، فرض التعادل كلمته على نتيجة لقاء إنبي وضيفه الداخلية بنتيجة (1-1)، وتقدم الداخلية بهدف في الدقيقة 5 عن طريق حسين رجب وتعادل إنبي بهدف حمدي فتحي في الدقيقة 36، وأهدر الفريقان عدة فرص مع تألق لافت للحارس محمد صبحي حارس الداخلية، ورفع إنبي رصيده مع مديره الفني خالد متولي إلى 12 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز التاسع بنفس رصيد النقاط.

وبنفس النتيجة، تعادل فريق سموحة مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما يوم الجمعة، في ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث تقدم سموحة بهدف حسام حسن في الدقيقة 37 من ضربة جزاء وتعادل الحرس بهدف إمام عاشور في الدقيقة 58، ورفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وحرس الحدود الى 8 نقاط.

ومرة أخرى تتوقف مسابقة الدوري المصري لمدة 10 أيام، تقام خلالها مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر، والتي تقام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقى الاسماعيلي مع المقاولون، والزمالك مع الانتاج الحربي.. ويوم الاربعاء المقبل يلتقي مصر المقاصة مع وادي دجلة، وطلائع الجيش مع حرس الحدود، ويلعب يوم السبت المقبل انبي مع المنصورة.