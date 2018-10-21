الدوحة - فريد عبدالباقي

يخطط الاتحاد القطري لكرة القدم لإقامة مباراة ودية تجمع بين منتخبي قطر والأرجنتين خلال مارس المقبل في العاصمة الدوحة ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كوبا أميركا العام المقبل 2019 بالبرازيل.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أعلن عن مشاركة البلدان العشرة الأعضاء في «كونميبول» وهي: (الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا وتشيلي (حاملة اللقب)، بالإضافة إلى منتخبي قطر واليابان، اللذين تمت دعوتهما للمشاركة في هذا العرس الكروي الكبير).

كما تدرس الخطوط الجوية القطرية إقامة دورة ودية رباعية تشهد مشاركة الأندية التي يرعاها الناقل الجوي مثل السد القطري وروما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني العام المقبل.

هذا، وتغادر بعثة السد اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران استعدادا لموقعة بيروزي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، وخسر السد لقاء الذهاب على أرضه ووسط جماهيره 0-1، ويسعى بكل قوة إلى تحقيق الفوز خارج الديار من أجل بلوغ الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

وتشهد تشكيلة السد غيابات مؤثرة أبرزها ثنائي حراس المرمى سعد الشيب للإيقاف وسعود الهاجري بداعي الإصابة، وسيخوض السد مباراته أمام بيروزي بحارس واحد هو الشاب مشعل برشم.

ويعول المدرب البرتغالي للسد مانويل جوسفالدو فيريرا على مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح والاسباني المخضرم تشافي هيرنانديز ومواطنه غابي لتحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية.

إلى ذلك، يسعى منتخب قطر للشباب إلى تعويض خسارته الأولى أمام منتخب الإمارات 1-2، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 19 عاما والمقامة حاليا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عندما يلتقي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت الكويت مع إندونيسيا ضمن مباريات الجولة الثانية، أما منتخب الإمارات فيأمل بتعزيز صدارته للمجموعة عند مواجهة تايوان الجريح بعد خسارته لقاء أصحاب الأرض 1-3.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة ستنال بطاقات التأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في پولندا 2019.