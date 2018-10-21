الدوحة - فريد عبدالباقي

حصد فريق برشلونة الاسباني لقب بطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر غلوب 2018» لكرة اليد بفوزه على فريق فوكس برلين الألماني 29-24 في المباراة النهائية التي جرت فعالياتها مساء أول من أمس بصالة دحيل الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج برشلونة بكأس البطولة والميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه وجائزة قدرها 400 ألف دولار، فيما نال الفريق الألماني الميدالية الفضية و200 ألف دولار، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد د.حسن مصطفى، والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية د.ثاني الكواري، ورئيس الاتحاد القطري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أحمد الشعبي، ومدير البطولة محمد جابر الملا، ونائب رئيس الاتحاد الدولي بدر ذياب.

هذا، وحقق فريق مونبلييه الفرنسي الميدالية البرونزية والجائزة المالية 150 ألف دولار، اثر فوزه على السد القطري 33-23، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك حصل الفريق القطري على مبلغ 40 ألفا، وحل فريق توبات البرازيلي خامسا بعد فوزه على فريق جمعية الحمامات التونسي 34-24 في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، ليحصل على مبلغ 25 ألفا، وحصد الفريق التونسي 15 ألفا، وفاز فريق النجمة البحريني بطل القارة الآسيوية على منافسه جامعة سيدنى الأسترالي في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بنتيجة 28-26، ليحصد الفريق البحريني مبلغ 12500 دولار، والفريق الأسترالي 7500 دولار.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي الذي عقد بالدوحة على هامش البطولة، قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد رفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للرجال إلى 32 منتخبا بدلا من 24، وذلك اعتبارا من نسخة 2021، حيث ستحصل قارة آسيا على مقعدين إضافيين، وهو ما يعني مشاركة 5 منتخبات آسيوية بدلا من 3 حاليا، كما تمت مناقشة الإمكانات المتعلقة بطريقة التأهل لبطولات العالم من مناطق أميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى أميركا الجنوبية والوسطى.

إلى ذلك، أسند الاتحاد الآسيوي لكرة اليد إلى قطر استضافة التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 27 أكتوبر 2019.

وسيتأهل منتخب واحد من هذه التصفيات إلى أولمبياد «طوكيو 2020»، على أن يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا.