الرياض - خالد المصيبيح

استمر النصر في صدارة الدوري السعودي بتحقيقه العلامة الكاملة من 6 مباريات وواصل حصده للنقاط بعد ان وصل الى النقطة 18 والتي كان آخرها امام الباطن في ملعب الاخير وذلك بنتيجة 2-0.

ولعب الهدف المبكر لـ «العالمي» الذي سجل عن طريق مدافع الباطن لوكاس بالخطأ في مرمى فريقه 4 دورا في ان يسيطر النصر على مجريات اللقاء وتوقفت المباراة 8 دقائق بسبب الغبار الكثيف الذي اجتاح الملعب.

وشدد النصر من ضغطه بتوالي الهجمات التي اهدرت بسبب التسرع واستمر الوضع كذلك في الشوط الثاني الذي اضاف فيه المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني (63)، في وقت لم يشكل الباطن خطورة اطلاقا على مرمى النصر باستثناء كرة واحدة تصدى لها برادلي جونز حارس مرمى النصر.

وظل الباطن على رصيده السابق 4 نقاط وفي المركز الحادي عشر.

وفي المجمعة، سقط الفيصلي امام جماهيره بنتيجة كبيرة امام ضيفه التعاون برباعية مقابل هدف.

وتناوب لاعبو التعاون على التسجيل عن طريق هيلدون (هدفين) والكاميروني تاومبا وربيع السفياني، فيما سجل هدف الفيصلي الوحيد البرازيلي روجيرو.

ورفع التعاون رصيده الى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الفيصلي على نقاطه الأربع السابقة.

وفي بريدة، عاد الفتح بقوة وأنهى لقاءه مع مستضيفه الرائد بالفوز بثلاثية نظيفة سجلت عن طريق محمد الفهيد والبرازيلي جواو بيدرو ومحمد المجحدز

وأسهم هذا الفوز للفتح برفع رصيده من النقاط الى 9 في المركز السادس، بينما ظل الرائد على رصيده السابق 5 نقاط وفي المركز الثاني عشر.

وفي جدة، استقر الاتحاد في المركز الأخير بعد ان فشل في تجاوز أحد في جدة بعد ان تعادلا 1-1.

وتقدم أحد اولا عن طريق لوكاس بيرامار (68) وتعادل للاتحاد فالديفيا (72).

وبات للاتحاد نقطتان فقط ومثلهما لأحد المتفوق بالأهداف.