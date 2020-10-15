القاهرة - سامي عبدالفتاح



تشهد مدينة الدار البيضاء المغربية، تجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مع اهتمام إعلامي كبير من وسائل الإعلام المغربية، يقابله منع تام من إدارتي بعثة الفريقين، للتركيز قبل المواجهتين المرتقبتين مع كبيري الكرة المغربية، الوداد والرجاء في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، حيث سيكون الأهلي ضيفا على الوداد السبت المقبل في السابعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب مركب محمد الخامس، وفي اليوم التالي (الأحد) سيكون لقاء الرجاء البيضاوي مع الزمالك في التوقيت نفسه وعلى نفس الملعب.



هذا، وواصل الأهلي تدريباته السرية في الدار البيضاء تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، فيما يواصل الزمالك أيضا تدريباته السرية تحت قيادة البرتغالي بيتشكو.



يذكر أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب هو الذي يترأس بعثة الفريق فيمما يرأس بعثة الزمالك عضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف.



ووصف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر «تويتر»، هذه المهمة المزدوجة لفريقي الأهلي والزمالك بالمغرب بـ «المغامرة الإفريقية»، ومن المقرر أن تعود البعثتان إلى القاهرة فور انتهاء كل مباراة بطائرتها الخاصة.العميد مع «زعيم الثغر» وقبل نهاية مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بجولة واحدة أعلن الاتحاد السكندري الملقب بزعيم الثغر عن التعاقد مع العميد حسام حسن لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلفا لمستقيل طلعت يوسف، وبطبيعة الحال معه شقيقه إبراهيم حسن مديرا للكرة.



ومن المقرر أن يتولى التوأم قيادة الفريق عقب لقاء الإنتاج الحربي السبت المقبل بالجولة قبل الأخيرة، والذي سيقوده المدرب المؤقت منير عقيلة.



وسبق أن قاد حسام حسن الاتحاد السكندري عام 2014، وساهم في تحقيق الفريق نتائج جيدة.



هذا، وتقام اليوم مباراتان في الجولة قبل الأخيرة، حيث يستضيف الإسماعيلي فريق أسوان، والمقاولون العرب فريق انبي.



المحلة والبنك الأهلي في الممتاز وفي مدينة المحلة الكبرى، احتفلت جماهير غزل المحلة بصعود فريق غزل المحلة بقيادة المدرب خالد عيد، إلى الدوري الممتاز عقب الفوز على الأولمبي بنتيجة 2-1.



وقال خالد عيد: إن استقبال واحتفال الجماهير في استاد غزل المحلة باللاعبين والجهاز الفني عقب العودة إلى الدوري الممتاز من جديد بعد غياب دام لأكثر من 3 مواسم كان أكبر تقدير له ولمساعديه وللاعبين.



وكان فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق قد نجح في الصعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه.