الرياض - خالد المصيبيح



يفتتح غدا السبت الدوري السعودي في نسخته الـ46 بأربعة لقاءات، حيث يلعب حامل اللقب الهلال مع الصاعد العين من الباحة في الرياض في لقاء سيغيب فيه عن الهلال عدد من عناصره الأساسية لعدم جهوزيتهم، فيما يعتبر اللقاء للعين الأول تاريخيا له بعد صعوده لأول مرة وربما يستفيد اليوم من غيابات الهلال المؤثرة وتسجيل بداية جيدة.



وفي مكة يلتقي الوحدة رابع الموسم الماضي بالصاعد الثالث هذا الموسم والعائد للدوري الممتاز القادسية في لقاء صعب للفريقين، وقد استقطب القادسية عددا من اللاعبين المحليين والأجانب تدعيما لصفوفه فيما سيعاني الوحدة من تأثير غياب عناصر أسهمت معه الموسم الماضي في تحقيق نتائج جيدة.



وفي بريدة يلتقي التعاون بالفيصلي، ويدخل التعاون هذا الموسم بعد تجربة مريرة عاشها الموسم الماضي نتيجة تهديده بالهبوط الذي نجا منه في اللحظات الأخيرة، فيما سيدخل الفيصلي اللقاء بوجود معظم عناصره التي شاركته الموسم الماضي ووصلت به إلى المركز الخامس.



وأخيرا يلتقي الشباب مع أبها، ويدخل الأول اللقاء بثوب جديد بعد أن استقطب عددا من اللاعبين المميزين، أما أبها فكان مفاجأة الموسم الماضي وحقق مركزا متقدما.