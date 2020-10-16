بيروت ـ ناجي شربل



تقام غدا أربع مباريات في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ61 لكرة القدم، وتجرى كلها في الثالثة والنصف بعد الظهر.



في منطقة المرداشية بزغرتا شمال لبنان، يستقبل السلام زغرتا صاحب القاع جاره طرابلس الذي لم يحقق الفوز ايضا في المرحلتين الأولى والثانية. وستكون المباراة مناسبة للفريقين لتسجيل نقاطهما الأولى في جدول الترتيب.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، يلتقي البرج والصفاء في مباراة يتطلع فيها الأول الى تحقيق باكورة انتصاراته في الدوري، بعد التعثر افتتاحا أمام العهد 2-3، والتعادل سلبا مع شباب الساحل في صيدا الأسبوع الماضي.

الا ان البرج يواجه خصما متوثبا أعد نفسه بشكل جيد في الأيام القليلة التي سبقت انطلاق البطولة بقيادة مديره الفني أميل رستم، الذي سبق أن قاده الى لقبه الثالث في الدوري منذ خمسة أعوام.



ويحتضن ملعب العهد على طريق المطار مباراة مميزة بين شباب الساحل صاحب الأربع نقاط من فوز وتعادل، والاخاء الاهلي عاليه صاحب النقاط الست من فوزين آخرهما الاسبوع الماضي على الملعب عينه على العهد حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.



في حين يسعى العهد الى التعويض سريعا، عندما يحل في ضيافة التضامن صور في ملعب صور البلدي، حيث خسر التضامن مباراة الأولى أمام الانصار، قبل ان يتعثر الأسبوع الماضي أمام جاره الشباب الغازية على ملعب كفرجوز بالنبطية.



وتختتم المرحلة الأحد المقبل بمباراتين تقام أولاهما في الثالثة والنصف بعد الظهر بين الشباب الغازية والانصار على ملعب صيدا البلدي.



اما المباراة الثانية، فتجمع النجمة مع شباب البرج في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية الساعة الرابعة بعد الظهر.