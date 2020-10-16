الدوحة - فريد عبدالباقي



تستأنف غدا مباريات الدوري القطري لكرة القدم بعد فترة التوقف بسبب الاستحقاقات الدولية الوطنية، حيث تنطلق مباريات الجولة الرابعة لدوري نجوم قطر QNB، بإقامة مباراتين، يلتقي فيهما الدحيل مع قطر في الـ 5:30 مساء الغد بتوقيت الكويت على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، والخور مع السد في الـ 7:45 مساء، وتستكمل مباريات الجولة الأحد المقبل بلقائي الأهلي مع السيلية، والغرافة مع الخريطيات، وتختتم باقي المباريات الاثنين المقبل، حيث يلتقي العربي مع أم صلال، والريان مع الوكرة.

وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر أجرت تعديلا جديدا على جدول مباريات الجولتين الرابعة والخامسة لدوري نجوم QNB، وشمل التعديل تغيير الملاعب وليس مواعيد المباريات، وكذلك على مكان إقامة المباراة المؤجلة بين السد والدحيل من الجولة الثالثة لبطولة الدوري القطري.



من جانب آخر، أعلن الاتحاد القطري عن خوض العنابي مباراة ودية دولية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 17 نوفمبر المقبل في النمسا، وتأتي هذه المباراة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة (FIFA DAY) التي يسعى من خلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز الى تحقيق استفادة فنية من منتخب متميز آسيويا.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة وضمن برنامج إعداد منتخب قطر لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك المباريات الثلاث الباقية للمنتخب في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.