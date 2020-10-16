القاهرة - سامي عبدالفتاح



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المغرب وتحديدا إلى مدينة الدار البيضاء التي تستضيف غدا وبعد غد مباراتي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراتان في السابعة مساء بتوقيت الكويت، فيما غادر القاهرة أمس الى المغرب أيضا فريق بيراميدز لخوض نفس الجولة في البطولة الكونفدرالية، بعد أن ودع مسابقة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش.



ويؤدي اليوم لاعبو فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تدريبه الرئيسي على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادا للقاء الوداد غدا، ومن علامات التفاؤل قبل هذه المواجهة عودة حارس الفريق محمد الشناوي الذي غاب عن عدة مباريات محلية مؤخرا للإصابة، فيما لايزال كهربا يؤدي برنامجا تأهيليا إلا أن حظوظ مشاركته ضعيفة، ويواجه موسيماني مشكلة حقيقية في العناصر الدفاعية التي يمكنه الاعتماد عليها في مواجهة الوداد، لكثرة الإصابات بين المدافعين، لذلك فمن المتوقع أن يضع خطة دفاعية في المقام الأول لإبعاد الهجوم المتوقع من الوداد عن الثلث الأخير، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، كما انضم التونسي علي معلول الى تدريبات الفريق بعد خروجه من معسكر المنتخب التونسي في أوروبا.



وفي معسكر الزمالك، يواصل الفريق تدريباته بقيادة البرتغالي بيتشيكو استعدادا للقاء الرجاء على نفس الملعب، يوم الأحد المقبل.

وقد زاد التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك، الجدل حول لحاقه بالمباراة، بعد أن أكد مجددا انه مازال في العزل الاختياري لمخالطته أحد المصابين بـ«كورونا»، وبالتالي لم يصل اللاعب الى المغرب، كما أشار رئيس الزمالك مرتضى منصور سابقا.



فيما انضم بالأمس للتدريبات الدولي المغربي أشرف بنشرقي بعد أن لعب مع منتخب بلاده.



وفي شأن آخر، حقق فريق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة بتأهله إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما تغلب على بيراميدز بنتيجة (3-1) بضربات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم أول من أمس، على ملعب الجبل الأخضر، في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وبذلك يواجه الطلائع في نصف نهائي الكأس الفائز من لقاء الزمالك ونادي مصر.



إلى ذلك، تقام اليوم مباراة وحيدة في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري، تجمع بين فريقي المقاصة وسموحة، وغدا تقام مباراة وحيدة أخرى تجمع بين الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.