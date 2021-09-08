تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهات «كبار أوروبا» في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، خصوصا أن الخطأ ممنوع بالنسبة للبعض كالمنتخب الإسباني المطالب بالفوز أمام مضيفه كوسوفو، فيما تتطلع إيطاليا بطلة أوروبا إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين، عندما تستضيف ليتوانيا.



من جهته، يطمح المنتخب الألماني إلى مواصلة نجاعته الهجومية عندما يحل ضيفا على آيسلندا، في الوقت الذي تسعى فيه انجلترا إلى المحافظة على سجلها الخالي من الهزائم في اختبار جدي على الأراضي الپولندية.



وتتطلع إسبانيا إلى البناء على فوزها العريض على حساب جورجيا عندما تستأنف مبارياتها في تصفيات كأس العالم بزيارة كوسوفو.



واستعاد منتخب «لا روخا» توازنه بعد خسارة موجعة من السويد، وسيأمل بإنهاء النافذة الحالية بثلاث نقاط مهمة، لكن سيكون عليه مواجهة منتخب طامح لم يخسر في آخر مباراتين، إذ تمكنت كوسوفو من تحقيق تعادل لافت أمام اليونان بطلة أوروبا 1-1، بعدما كانت قد هزمت جورجيا في عقر دارها 1-0.



ويدرك المدرب لويس إنريكي ألا مفر من تحقيق الفوز خصوصا أن المنتخب الإسباني يملك 10 نقاط من 5 مباريات بعدما استهل التصفيات بتعادل أمام اليونان.



بينما يملك المنتخب السويدي الذي يواجه اليونان في أرضها، 9 نقاط من ثلاث مباريات فقط في المركز الثاني وقد تؤول إليه الصدارة في أي لحظة، ما يحرم بطل العالم 2010 من بطاقة التأهل المباشر.

جاءت عودة المنتخب الإيطالي إلى المنافسة عقب فوزه بكأس أوروبا 2020 غير مثالية، إذ سقط في فخ التعادل أمام بلغاريا 1-1 وسويسرا 0-0 تواليا، لكن مواجهته المقبلة سهلة منطقيا أمام ليتوانيا.



ويدرك «الآزوري» ان الخطأ ممنوع في ظل مطاردة شرسة من سويسرا التي تتألق في الآونة الأخيرة، وتملك في رصيدها 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 11 نقطة لإيطاليا من 5 مباريات.



ذلك يعني أن الأفضلية الحسابية هي للمنتخب السويسري الذي سيواجه إيرلندا الشمالية في مباراة مهمة له.



هذا، وضرب المنتخب الألماني عصفورين بحجر واحد خلال المواجهة الأخيرة على أرضه أمام أرمينيا، فاكتسح اللقاء 6-0، واستعاد صدارة المجموعة من المنتخب الأرمني، وسيتعين تلافي أي مفاجأة إذا ما أراد عدم الالتفات إلى الوراء عندما يزور نظيره الآيسلندي.

ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة أمام أرمينيا الثانية بعشر نقاط ورومانيا الثالثة بتسع.



ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره الپولندي في اختبار جدي لرجال المدرب غاريث ساوثغيت أمام المهاجم الهداف روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في عقر دارهم.



وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للجانبين المتنافسين على صدارة المجموعة رغم أفضلية صريحة لوصيف بطل أوروبا الذي لم يفرط بأي نقطة وحقق 15 نقطة من 5 مباريات، وتأتي پولندا ثانية بعشر نقاط من 5 مباريات.

ويملك المنتخب البلجيكي فرصة إضافية للابتعاد أكثر في صدارة المجموعة الخامسة عندما يحل ضيفا على بيلاروسيا.



ساوثغيت يؤيد إقامة كأس العالم كل عامين



قال مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت إنه منفتح على مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة رغم أنه يعتقد أن البطولة قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق هذه الفكرة.



وأشار ساوثغيت إلى إنه التقى مع مدير التطوير بالاتحاد الدولي أرسين فينغر لمناقشة هذا المقترح.

وأضاف: «أنا شخص تقليدي بطبعي وأشعر أن كأس العالم قد تفقد بعض جاذبيتها إذا تم تطبيق الفكرة لأن إقامة البطولة على فترات بعيدة تجعل الناس أكثر حرصا على متابعتها».

وتابع: «لكني أتفهم أيضا أن أي لاعب أصيب قبل كأس العالم ربما ينتظر 8 سنوات كاملة للحصول على فرصة المشاركة وهو أمر صعب للغاية».

وفي مايو الماضي صوت مجلس «فيفا» لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأندية الكبيرة في القارة.



رويس وباكو يغيبان عن «المانشافت»



تأكد غياب قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ماركو رويس ومدافع فولفسبورغ ريدل باكو عن بعثة «المانشافت» في مواجهة منتخب أيسلندا اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بينما يحتمل أن تشهد المباراة عودة كاي هافيرتز وروبين غوسينس.



وكان هافيرتز، الذي تعرض للإصابة بالأنفلونزا، وغوسينس، الذي كان يعاني من إصابة طفيفة، قد غابا عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الأرميني 6-0 الأحد، والتي قادت «المانشافت» لاعتلاء صدارة المجموعة العاشرة.



وبات اللاعبان لائقين حيث شاركا في التدريبات أمس لكن رويس لم يشارك حيث يعاني من إصابة خفيفة في الركبة، حسب ما كشف عنه المدير الفني هانزي فليك.



ورغم ذلك، يحتمل أن يعود رويس (32 عاما) للمشاركة مع بوروسيا دورتموند في مواجهة باير ليفركوزن مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الألماني (بوندسليغا)، حسب ما أشار إليه فليك.



وعاد باكو إلى فولفسبورغ رغم عدم معاناته من أي إصابات، حيث حدد فليك 20 لاعبا إلى جانب 3 حراس مرمى للسفر إلى آيسلندا، وخوض المباراة المقررة اليوم في ريكيافيك.