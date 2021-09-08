لم يكن الأمر سلسا جدا، لكن الصربي نوفاك ديوكوفيتش تمكن من العبور إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الأميركي جنسون بروكسبي، ولحق بالألماني ألكسندر زفيريف الذي أقصى الإيطالي يانيك سينر.

وتغلب ديوكوفيتش المصنف أول عالميا على بروكسبي 1-6،6-3،6-2، و6-2، ليحجز بطاقته إلى ربع النهائي لمواجهة الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف السادس في إعادة لنهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.



من جهته، واصل زفيريف المصنف رابعا عالميا ووصيف بطل الموسم الماضي، مشواره الرائع وبلغ الدور ربع النهائي إثر فوزه على سينر 6-4 و6-4 و7-6 (9-7).



ويلتقي اللاعب الألماني الفائز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، مع الجنوب أفريقي لويد هاريس السادس والأربعين والفائز على الأميركي رايلي أوبيلكا الثاني والعشرين 6-7 (6-8) و6-4 و6-1 و6-3.



ولدى السيدات، تأهلت السويسرية بليندا بنتشيتش إلى الدور ربع النهائي عقب فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة العام الماضي 7-6 (14-12)و6-3.



وتواجه بنتشيتش في الدور المقبل الواعدة البريطانية إيما رادوكانو الصاعدة من التصفيات (18 عاما) التي حققت فوزا سهلا 6-2 و6-1 على الأميركية شيلبي روجرز التي أقصت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا.



من جهة أخرى، عبرت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة رابعة ووصيفة ويمبلدون إلى دور الثمانية بتخطيها الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا المصنفة 14 7-5 و6-4.



وستواجه بليسكوفا في الدور المقبل اليونانية المصنفة 17 ماريا ساكاري التي تغلبت على الكندية بيانكا أندرييسكو 6-7 (2/7)، 7-6 (8/6)، و6-3.