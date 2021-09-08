أعلنت السويسرية نينا كريستن المتوجة بذهبية في منافسات الرماية بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة اليابانية طوكيو، أنها تعاني من "اكتئاب ما بعد الأولمبياد" وهو ما يجعلها لا تستطيع المشاركة في المنافسات المحلية هذا الأسبوع.

وتوجت كريستن 27/ عاما/ بالذهبية في مسابقة الرماية بالبندقية من ثلاثة أوضاع من مسافة 50 مترا كما أحرزت البرونزية في الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في أولمبياد طوكيو.

واعترفت كريستن عبر تطبيق "إنستجرام" أنها تقضي فترة صعبة منذ عودتها من اليابان.

وقالت كريستن :"اكتئاب ما بعد الأولمبياد لا يزال قائما. العديد من الرياضيين الأولمبيين يمرون بهذا النوع من اكتئاب ما بعد الأولمبياد لمرة في مسيرتهم."

وأضافت :"بالنسبة لي، أكثر ما أشعر به الأرق والإرهاق الشديد وقلة التركيز والحماس إلى جانب التقلبات المزاجية الشديدة والصداع النصفي وألام الرقبة، ولا أتحدث عن الأفكار التي تدور في ذهني والتي لا تتوقف."

وتابعت :"لا أتوقع أن أكون قوية طوال الوقت ولا أشعر بأنني قادرة على الرماية مجددا."

وتشكل الدورات الأولمبية قمة المنافسات الرياضية بالنسبة لأغلب الرياضيين، ويتدربون لأعوام أملا في المرور بلحظات فارقة خلال الأولمبياد.

وأقيمت دورة طوكيو 2020 بعد عام من موعدها الذي كان مقررا في البداية، حيث تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.