ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم /الأربعاء/، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى جاهدا لتجديد عقد نجم فريقه الأول لكرة القدم كيليان مبابي خلال الأشهر المقبلة؛ لغلق جميع الأبواب أمام فريق ريال مدريد الإسباني الذي سعى خلال فترة الانتقالات الصيفية لضم النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني - أن عقد مبابي ينتهي في يونيو 2022، موضحة أن النادي الفرنسي يسعى للحصول على توقيع اللاعب للاستمرار لسنوات أخرى واللعب بجوار نيمار دي سيلفا وليونيل ميسي المنضم حديثا، إلا أنه على الرغم من ذلك، يرفض مبابي التجديد.

وتفيد تقارير بأن المهاجم يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، ولهذا أمام باريس سان جيرمان 3 أشهر فقط من أجل إقناع مبابي بعقد جديد، لأنه سيكون متاحا للتفاوض والتوقيع على عقد مبدئي مع أي نادٍ وهو ما ينتظره ريال مدريد.

وأفادت (ماركا) بأن محاولات باريس جيرمان تتمحور في الآتي: تقديم عرض لصالح مبابي لمدة موسمين، إضافة إلى تقديم بعض الدعم للمهاجم المهتم بالمشاريع الخيرية ومساعدة الأطفال الأكثر فقرًا في باريس، كما فعل رئيس النادي ناصر الخليفي مع نيمار وسافر إلى البرازيل لزيارة المدارس والأكاديميات التي يفتتحها اللاعب هناك.

وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مكثفة مع باريس سان جيرمان، من أجل حسم صفقة كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية قبيل انتهائها، وقدم ريال مدريد أولى عروضه لضم مبابي، وذلك مقابل 160 مليون يورو، ولكن باريس سان جيرمان رفضه، قبل أن يكرر النادي الإسباني محاولاته ويرفع العرض إلى 180 مليون يورو، ثم 200 مليون يورو ولكن قوبلت جميع العروض بالرفض.