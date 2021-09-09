جدد المنتخب الفرنسي الموعد مع الانتصارات بعد 5 تعادلات متتالية، فيما استعرض المنتخبان الهولندي والدنماركي وبدرجة أقل نظيرهما البرتغالي في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.



في ليون وضمن المجموعة الرابعة، تألق أنطوان غريزمان وأعاد فرنسا بطلة العالم الى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز 2-0 على الضيف الفنلندي في الدقيقتين 25 و54، ليصبح على المسافة ذاتها من المركز الثالث على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ فرنسا والذي يحتله ميشال بلاتيني برصيد 41 هدفا خلف تييري هنري (51) وأوليفييه جيرو (46) الغائب حاليا عن تشكيلة «الديوك».



والأهم من الإنجازات الشخصية بالنسبة للاعب العائد إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد بعد تجربة متواضعة مع برشلونة، أنه منح بلاده النقاط الـ 3 ضمن منافس يشكل تهديدا لها في الصراع على بطاقة المركز الأول.



وفي المجموعة السابعة، فرض مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي نفسه نجما لمباراة منتخب هولندا وقاده الى فوز ساحق على تركيا 6-1 بتسجيله ثلاثية في امستردام، فيما أضاف دافي كلاسن وغوس تيل ودونييل مانيل الأهداف الثلاثة الأخرى في لقاء أكمله الضيوف بـ 10 لاعبين.



ورفع ديباي رصيده من الأهداف منذ مطلع العام الحالي إلى 28 في 38 مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي والحالي برشلونة ومنتخب هولندا. كما رفع رصيده في صفوف المنتخب الى 31 هدفا في 70 مباراة دولية.



والأهم أن المنتخب الهولندي رفع رصيده الى 13 نقطة لينتزع الصدارة من تركيا التي تراجعت الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة في حين صعدت النرويج الى الثاني متساوية نقاطا مع هولندا بفوزها على جبل طارق.



وفي المجموعة الأولى، عادت البرتغال من باكو بفوزها الرابع على حساب أذربيجان 3-0، وذلك رغم غياب نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.



وفي المجموعة الثامنة، تواصلت المزاحمة بين كرواتيا وصيفة بطلة مونديال 2018 وروسيا على الصدارة بفوز الأولى على ضيفتها سلوفينيا 3-0، والثانية على ضيفتها مالطا 2-0.



وتصدرت كرواتيا بفارق الأهداف عن روسيا ولكل منهما 13 نقطة مقابل 9 لسلوفاكيا الفائزة على قبرص 2-0، و7 لسلوفينيا.