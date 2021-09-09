حققت منتخبات السعودية وإيران واستراليا فوزها الثاني تواليا في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 الثلاثاء لتعزز موقعها وآمالها في بلوغ النهائيات.



وانتزع المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة، عزز من خلالها موقعه في المجموعة الثانية، إثر فوزه على مضيفه المنتخب العُماني 1-0 على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط في الجولة الثانية.



وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.



ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط خلف المنتخب الأسترالي الذي يملك نفس الرصيد بعد فوزه على فيتنام 1-0، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب العُماني على رصيده السابق 3 نقاط متساويا مع منتخب اليابان، ومنتخبا الصين وفيتنام في المركزين الأخيرين من دون نقاط.



وحذت أستراليا حذو السعودية من خلال فوزها الثاني في التصفيات الآسيوية على مضيفتها فيتنام بهدف وحيد في هانوي.



وهو الفوز العاشر أيضا تواليا لأستراليا في تصفيات كأس العالم في إنجاز لم يسبقها إليه اي منتخب آسيوي، علما بانها انضمت إلى كنف الاتحاد القاري عام 2006. وحققت إيران فوزا لافتا على العراق بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في الدوحة.



والفوز هو الثاني لإيران بعد الأول على سورية بهدف نظيف فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط.



وفي المجموعة الأولى أيضا، انتهت مباراة سورية والامارات على ستاد الملك عبدالله في عمان بالتعادل 1-1.