قطع المنتخب التونسي شوطا كبيرا نحو الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما عاد بفوز مهم على مضيفه الزامبي 2-0 في منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني.



وفي ندولا، حقق منتخب «نسور قرطاج» فوزه الثاني تواليا بعد الأول على غينيا الاستوائية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة فيما مني المنتخب الزامبي بخسارته الأولى بعدما تغلب على موريتانيا 2-1 في الجولة السابقة.



ويتأهل إلى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.



وعاد منتخب الجزائر بنقطة إثر تعادله ومضيفه البوركينابي 1-1. وأجريت المباراة على ملعب مراكش الكبير في المغرب، بطلب من بوركينا فاسو نظرا لعدم مطابقة ملعبها لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وجاءت المباراة بعد أسبوعين على إعلان الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب «أعمال عدائية ودنيئة».