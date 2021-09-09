تأهل الروسي دانيال مدفيديف المصنف ثانيا إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للموسم الثالث تواليا بوضعه حدا لمغامرة الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، ليلاقي في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم اليوم، فيما واصلت الكندية ليلى فيرنانديس حلمها بإقصاء الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على ملاعب فلاشينغ ميدوز.



وبدا مدفيديف في طريق لفوز سهل على الهولندي ابن الـ25 عاما المصنف 117 عالميا بعدما حسمه المجموعتين الأوليين من دون مقاومة، لكنه عانى بعدها وخسر الثالثة قبل أن يحسم الأمور لصالحه في الرابعة، لتنتهي المباراة 6-3،6-0،4-6، و7-5.



وبعد انتهاء مشواره عند الدورين الأول والثالث في مشاركتيه الأوليين في البطولة الأميركية عامي 2017 و2018، نجح مدفيديف في الوصول الى دور الأربعة للمرة الثالثة تواليا على أمل الذهاب هذه المرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير الأول.



ولدى السيدات، فاجأت المراهقة الكندية ليلى فيرنانديس الأوكرانية المصنفة خامسة عالميا إيلينا سفيتولينا بفوزها عليها 6-3،3-6، و7-6 (7/5).



ومنذ هزمت حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث، ثم الألمانية أنجليك كيربر في ثمن النهائي، واصلت الكندية (المصنفة 73) إكمال حلمها في البطولة.



وستواجه فيرنانديس في نصف النهائي البيلاروسية المرشحة للقب أرينا سابالينكا (الثانية)، التي فازت 6-1 و6-4 على التشيكية باربورا كريتشيكوفا (9).