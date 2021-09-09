لا يزال مانشستر سيتي يباهي الفرق الأخرى بأغلى تشكيلة بين أقرانه في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا يليه غريمه مانشستر يونايتد طبقا لأحدث دراسة أجرتها مجموعة (سي.آي.ئي.اس) المستقلة للأبحاث ومقرها سويسرا.

ويبني التقرير السنوي أرقامه على مقارنة بين الفرق الكبرى في أوروبا بحساب تكلفة كل تشكيلة تبعا لرسوم الانتقال ومن بينها الإضافات والمكآفات الأخرى.

وقال تقرير العام الجاري إن سيتي أنفق ما يعادل 1.08 مليار يورو (1.28 مليار دولار) على التشكيلة الحالية من اللاعبين ويأتي يونايتد خلفه في المركز الثاني بقيمة 1.02 مليار يورو (1.21 مليار دولار).

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بعدما أنفق 939 مليون يورو (1.11 مليار دولار).

ويأتي ريال مدريد في المركز الرابع بقيمة 787 مليون يورو (930.16 مليون دولار) وتشيلسي في المركز الخامس بقيمة 780 مليون يورو (921.88 مليون دولار).

كما يوجد ليفربول (672 مليون يورو) وأرسنال (630 مليون يورو) من الدوري الانجليزي الممتاز بين العشرة الأوائل.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بقيمة 578 مليون يورو (683.14 مليون دولار).