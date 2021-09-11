أدلى المدير الفني لنادي بايرن ميونخ لكرة القدم، يوليان ناجلسمان، بتصريحات صحفية تناول فيها طريقته في ممارسة مهام منصبه في النادي البافاري.

وجاءت هذه التصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت قبل مباراة القمة المرتقبة بين بايرن ووصيف البطل لايبزج والتي ستقام في وقت لاحق بعد ظهر اليوم في ملعب لايبزج.

وقال ناجلسمان إنه لا يرى في نفسه رجل سلطة " فأنا لا يدفعني حب السلطة".

وأضاف ناجلسمان:" أريد أن يقال عني بعد نهاية مشواري مع بايرن: كان إنسانا جيدا".

يشار إلى أن صفقة انتقال ناجلسمان من لايبزج إلى بايرن قبل بدء هذا الموسم هي الأغلى في صفقات انتقالات المدربين في تاريخ البوندسليجا.

وتابع ناجلسمان أنه لا يريد أن تقوم شهرته على هذا المبلغ الذي دفعه بايرن للتعاقد معه وعلى نفوذه، مشيرا إلى أن ما يريده هو أن يقال عنه في بايرن لاحقا :" كان يتسم بالكفاءة، وكان يتناقش معنا في قائمة الفريق وأشياء أخرى، وكان يتواجد في مكاتب الموظفين الذين ليس لهم صلة بالقطاع الرياضي، وكان يحيي الناس بود، وأحيانا كان يتحدث ببعض الهراء، ومنحنا وفريقه المتعة والنجاح".

ورأى ناجلسمان أنه كمدرب يجب أن يكون "صياد بشر، فاللاعبون اليوم صار لديهم اهتمام أكبر بتسويق أنفسهم، ويجب على المرء كمدرب ألا يجعل مصالح اللاعبين هي التي تأتي في الصدارة بل مصالح الفريق".

وتابع ناجلسمان أنه لا يكفي في هذا الصدد أن يكون المدرب هو " العم ذو المزاج الطيب" بل يجب أيضا أن يقنع اللاعبين من حيث المضمون " ويبدو أن نطاق صياد البشر في بايرن ميونخ خارج مقصورة التدريب أهم بعض الشيء مما هو عليه في هذا النادي أو ذاك".