لايزال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في العناية المركزة لكنه يتعافى بشكل مرض بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، بحسب بما قال أطباؤه.



وقال فريق بيليه الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، إنه «يتحدث بنشاط ويظهر علامات حيوية ضمن نطاق طبيعي». وقال بيليه البالغ من العمر 80 عاما على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي «أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحسن قليل.

أتطلع إلى اللعب مجددا، لكني مازلت أتعافى لبضعة أيام أخرى».



روماريو في المستشفى



خضع الدولي البرازيلي السابق روماريو بطل كأس العالم 1994 لعملية جراحية لاستئصال المرارة في ريو دي جانيرو، بحسب بيان نشر على حساب إنستغرام للمهاجم السابق البالغ من العمر 55 عاما.