سجـــل البرتغالــي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود فريقه مان يونايتد للفوز على نيوكاسل 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كريستال بالاس على توتنهام 3-0، ومان سيتي على ليستر سيتي 1-0، وأرسنال على نوريتش سيتي 1-0، وولفرهامبتون على واتفورد 2 -0، وبرايتون على برينتفورد 1-0، وتعادل ساوثهامبتون مع ويست هام 0-0.



وتقدم مان يونايتد بهدف سجله رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، إلا أن رونالدو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث لمان في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيسي لينغارد الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وهذه هي المباراة الأولى لرونالدو مع مان يونايتد بعد انتقاله إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق يوفنتوس.



ورفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وعلى ملعب «كينغ باور»، فاز مان سيتي على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 62، ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز التاسع.



وعلى «ستاد الإمارات»، حقق أرسنال أول انتصار له هذا الموسم بفوزه على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله بيير-إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 66. وعلى ملعب «سيلهرست بارك»، سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة 0- 3 أمام كريستال بالاس.



وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بــدل الضـــائـــــــع للمباراة.



وتـوقـــــف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز الرابع، فيما رفـع كريستال بــــــــــالاس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.