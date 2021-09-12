يسعى ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى مواصلة صحوته عندما يستضيف سلتا فيغو، فيما يأمل جاره وغريمه أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، إلى استعادة التوازن عندما يحل ضيفا على إسبانيول ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتشهد المرحلة تأجيل مباراتي فياريال مع ديبورتيفو الافيس والقمة بين اشبيلية وبرشلونة بسبب التزامات العديد من لاعبي إشبيلية وبرشلونة وفياريال مع منتخبات بلادهم ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لأنهم لن يصلوا في الوقت المناسب لخوض المباراتين اللتين كانتا مقررتين أمس.



أخيرا وبعد سنوات من العمل، يعود ريال مدريد إلى ملعبه الأسطوري «سانتياغو برنابيو»، حيث يستضيف سلتا فيغو.



وتم الانتهاء عمليا من الأشغال التي بدأت في عام 2019 وأغلق بسببها العام الماضي، حيث اضطر النادي الملكي إلى خوض مبارياته بملعب التدريبات «ألفريدو دي ستيفانو» الذي يمكن أن يستوعب 6 آلاف متفرج في مجمع فالديبيباس.



ويمني ريال مدريد النفس بتدشين افتتاح ملعبه بفوز ثالث هذا الموسم وثان تواليا منذ سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي 3-3 في المرحلة الثانية، وذلك من أجل الاستمرار في الصدارة التي يحتلها بفارق الأهداف عن اشبيلية وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومايوركا.



ويعول أتلتيكو مدريد على عودة نجمه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان لتصحيح مساره في الدوري بعد سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فياريال 2-2 بهدف قاتل سجله بفضل النيران الصديقة مدافع الضيوف الدولي الجزائري عيسى ماندي.



وعاد غريزمان الى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من خصمه المحلي برشلونة بعد عامين على تركه نادي العاصمة المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري المحلي، قبل ساعات قليلة فقط على إغلاق فترة الانتقالات.



وفي باقي المباريات، يلعب اوساسونا مع فالنسيا، وقادش مع ريال سوسييداد.



ميلان ولاتسيو مواجهة قوية في إيطاليا



تبرز في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مواجهة ميلان مع لاتسيو اللذين حققا حتى الآن العلامة الكاملة من بين خمسة أندية تملك 6 نقاط.



ومن المتوقع مشاركة عملاق الهجوم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان على ملعبه سان سيرو الذي سيفتقد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.



بالمقابل، يحقق لاتسيو بداية قوية مع مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، فيما يريد مهاجمه إيموبيلي اسكات منتقديه على الساحة الدولية، من خلال تعزيز رصيده البالغ 4 أهداف محليا في «سيري أ» على رأس ترتيب الهدافين.



وسجل لاتسيو 9 أهداف في مباراتين تحت اشراف ساري، على حساب إمبولي 3-1 وسبيتسيا 6-1.



ويحل إنتر، بطل الموسم الماضي وصاحب انتصارين أيضا، ضيفا على سمبدوريا الثالث عشر ويستقبل روما الثالث ساسوولو الثامن.



سقوط ليل في فرنسا



عمق لوريان من جراح ضيفه ليل بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 2-1 في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وخاض ليل الذي حقق المفاجأة الموسم الماضي بانتزاعه اللقب من باريس سان جرمان المدجج بالنجوم، المباراة في غياب جناحيه تيموثي وياه وجوناثان بامبا بسبب إصابتهما بتمزق في الفخذ، إلى جانب لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي لايزال يعاني من إصابة في الركبة.