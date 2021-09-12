احتفلت تويوتا مؤخرا بواحد من أهم إنجازاتها على الإطلاق في مجال رياضات سباق السيارات بعد فوزها بالمركزين الأول والثاني في السباق الأسطوري لومان 24 ساعة، حيث استطاع كل من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز الفوز على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 7، وقد بدأ أبطال العالم السباق في المركز الأول وتمكنوا من المحافظة على الصدارة في معظم فترة السباق، في حين أكملوا 371 دورة ليهدوا فريق جازو للسباقات GR اللقب الرابع على التوالي على مضمار دي لا سارث الأسطوري.



وقد حقق الفائزون بسباق العام الماضي سيباستيان بويمي، وكازوكي ناكاجيما، وبريندون هارتلي نتيجة مثالية للفريق مع فوزهم بالمركز الثاني على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 8، لتكون النتيجة فوز فريق جازو للسباقات GR بـ 4 سباقات حتى الآن خلال بطولة العالم للتحمل WEC 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA في أول ظهور لمركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 الجديدة.



السباق الأسطوري الذي يستمر لمدة 24 ساعة بدأ على مسار مبتل وشهد تصدر كونواي على مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 7، في حين تسببت الأمطار التي هطلت في الساعة السادسة من السباق في عدة حوادث كان من بينها دخول مركبة الأمان إلى حلبة السباق لمدة 20 دقيقة، إلا أن لوبيز تمكن من المحافظة على الصدارة تبعه هارتلي بالمركز الثاني على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 8.

وقد واصلت المركبتان تصدر السباق، حيث ساهمت المناطق الضيقة، وتوالي دخول مركبات الأمان في تغير ترتيب المركبات على مدى السباق، إلا أن فريق GR حقق تقدما واضحا على المنافسين.



ومع الوصول الى منتصف السباق كان كوباياشي قد عزز تقدمه على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 7 لأكثر من نصف دقيقة، يتبعه هارتلي على متن مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 8.

وعلى الرغم من وجود بعض التحديات الفنية، فقد حافظ المهندسون وسائقو كلتا المركبتين على التواصل الوثيق فيما بينهم للحفاظ على الصدارة، وانتهى الأمر باجتياز كوباياشي وناكاجيما خط النهاية معا ليسجلا السابقة الأولى لمركبات تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية GR010 الخارقة المشاركة في سباق لومان.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا قائلا: «أبارك لكل من كاموي ومايك وخوسيه! لقد تمكن طاقم مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل رقم 7 من اجتياز الساعات الـ 24، وصعدوا منصة التتويج من أوسع أبوابها، وقد جعلني ذلك أشعر بسعادة وارتياح كبيرين. أتقدم بخالص التهنئة لهم جميعا وأشكرهم على تفانيهم وجهدهم المميز».

مضيفا: «بلغنا أنه تم الإعلان عن إدخال الوقود المتجدد بنسبة 100% في الموسم المقبل، ونحن بالفعل نتجه نحو الحياد الكربوني من خلال رياضات سباق السيارات، ونعتقد أن بوسعنا العمل على المساهمة لتوسيع نطاق الخيارات المتاحة.

كما أننا على يقين من قدرتنا على تسريع تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال من خلال رياضات سباق السيارات الأكثر جدية في المنافسة.

أما مشجعي تويوتا فأتوجه اليهم مرة أخرى بالشكر الجزيل على دعمهم، وأدعوهم لمواصلة مؤازرة فريقنا في المستقبل».



وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف «جازو للسباقات» GR، إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بحرية وروح المغامرة ومتعة القيادة.