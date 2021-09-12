أصبح الصربي نوفاك ديوكوفيتش على بعد مباراة واحدة من إحراز البطولات الأربع الكبرى بالتنس في سنة واحدة، بعد بلوغه نهائي فلاشينغ ميدوز الأميركية، حيث يلتقي الروسي دانييل مدفيديف في قمة نارية اليوم.



وتغلب المصنف الأول عالميا على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي في خمس مجموعات 4-6 و6-2 و6-4 و4-6 و6-2، ثأئرا لخسارته أمامه في أولمبياد طوكيو الأخير.



قال ديوكوفيتش البالغ 34 عاما «سأتعامل مع المباراة التالية كأنها الأخيرة في مسيرتي».



ويطمح «دجوكو» أن يصبح ثالث لاعب يحقق البطولات الأربع الكبرى في عام واحد بعد الأميركي دون بادج في 1938 والأسترالي رود لايفر عامي 1962 و1969.



وسبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على التوالي لكن ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند سلام الوحيد الذي كان غائبا عن خزائنه، ليضيفه الى لقبي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016. آنذاك حقق 27 فوزا متتاليا، وهو رقم يبتعد عنه راهنا بثلاثة انتصارات.



كما أصبح على بعد فوز واحد من الانفراد بعدد ألقاب البطولات الكبرى، حيث يتعادل راهنا بعشرين لقبا مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.



في المقابل، بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا ووصيف 2019 النهائي الثالث في البطولات الكبرى، بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الخامس عشر 6-4، 7-5، 6-2.