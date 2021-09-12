سيغادر الدولي البرازيلي داني ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم، فريق ساو باولو وفق ما أعلن ناديه، بعد نزاع مادي بين الطرفين.



وقال المدير الرياضي كارلوس بلمونتي «نتخذ القرار ونبلغ المدرب الارجنتيني هيرنان كريسبو بعدم إتاحة دانييل ألفيش لفريق ساو باولو. ساو باولو أهم من أي شخص آخر».



وكان من المقرر أن يتواجد ألفيش (38 عاما) في تدريبات النادي، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كوريا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. لكن بلمونتي قال إن ممثلي اللاعب أوضحوا لإدارة النادي أن الظهير الأيمن لن يعود الى التدريب قبل أن يسدد له النادي ديونه.



وذكرت الصحافة البرازيلية، أن ساو باولو يدين لألفيش بـ 11 مليون ريال برازيلي (قرابة 1.8 مليون يورو).