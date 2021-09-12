واصل نادي فولفسبورغ تصدره الدوري الألماني بتحقيقه العلامة الكاملة بفوزه على مضيفه غريتر فورت 2-0 في المرحلة الرابعة من «البوندسليغا».

واقتنص بوروسيا دورتموند مركز الوصيف بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز مثير 4-3. الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 9 نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز الخامس.

وفي باقي المباريات، فاز ماينز على مضيفه هوفنهايم 2-0، وتعادل كولن مع مضيفه فرايبورغ 1-1، وتعادل يونيون برلين مع اوغسبورغ 0-0.

ورفع فولفسبورغ رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.